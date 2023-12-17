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Ekonomi Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi!
Ekonomi

Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 09:37:00 -
Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüzbinlerce esnafın merakla beklediği emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Esnafa verdikleri bütün sözleri bugüne kadar tuttuklarını aktaran Bolat, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır.

En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, tüketicinin korunmasına yönelik bakanlık tarafından yürütülen piyasa denetimleri kapsamında,

bakanlık müfettişlerinin 11 ayda 100 binlerin üzerindeki denetimlerinde 1.3 milyar lira kestiğini, Rekabet Kurumu'nun kestiği cezaların da 2.3 milyar liranın üzerinde olduğunu anlattı.

Türkiye'de AVM'lerin açılmasının büyük oranda durduğunu belirten Bolat, Türkiye'de yaklaşık 450 AVM olduğunu, bunlardan yaklaşık 70'nin finansman sıkıntısı nedeniyle borç aldığı bankalara devredildiği bilgisini verdi.
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Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.







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