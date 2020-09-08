Bağ-Kur sigortalısı yetimin maaşı kesilir mi?

Soru: Benim babam SSK emeklisi iken vefat etmişti. Kardeşlerim bir şirket kurmayı ve benim de bu şirkete ortak olmamı istiyor. Şirkete ortak olursam yetim aylığıma zarar gelir mi? Zeliha N. ¥

Cevap: Limitet şirket ortakları zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı sayılıyor. SSK veya Bağ-Kur sigortalısı anne-baba üzerinden kız çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için sigortalı çalışmama koşulu bulunuyor. Anne-baba ölümüne bağlı yetim aylığı almakta olan kız çocukları, limitet şirkete ortak olunca Bağ-Kur sigortası başlaması gerektiğinden bağlanan yetim aylığı kesilmektedir. Ayrıca ortak olan kişinin her ay Bağ-Kur primi ödemesi de gerekir. Türk Ticaret Kanunu gereği artık limitet şirketler tek ortaklı da olabiliyor. Şirket ortaklığı bazı hukuki yükümlülükler de doğurur. Gerek böyle bir yükümlülük altına girmeme gerek yetim aylığınızın kesilmemesi adına ağabeyinizin kuracağı limitet şirkete ortak olmamanız isabetli olur.