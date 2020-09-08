  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bağ-Kur sigortalısı yetimin maaşı kesilir mi?
Ekonomi

Bağ-Kur sigortalısı yetimin maaşı kesilir mi?

SSK emeklisi birinin vefat ettikten sonra kalan maaşını alan çocuğu bir şirkete ortak olursa babasının vefatından dolayı aldığı maaş kesilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:18:00 -
Bağ-Kur sigortalısı yetimin maaşı kesilir mi?

Soru: Benim babam SSK emeklisi iken vefat etmişti. Kardeşlerim bir şirket kurmayı ve benim de bu şirkete ortak olmamı istiyor. Şirkete ortak olursam yetim aylığıma zarar gelir mi? Zeliha N. ¥

Cevap: Limitet şirket ortakları zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı sayılıyor. SSK veya Bağ-Kur sigortalısı anne-baba üzerinden kız çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için sigortalı çalışmama koşulu bulunuyor. Anne-baba ölümüne bağlı yetim aylığı almakta olan kız çocukları, limitet şirkete ortak olunca Bağ-Kur sigortası başlaması gerektiğinden bağlanan yetim aylığı kesilmektedir. Ayrıca ortak olan kişinin her ay Bağ-Kur primi ödemesi de gerekir. Türk Ticaret Kanunu gereği artık limitet şirketler tek ortaklı da olabiliyor. Şirket ortaklığı bazı hukuki yükümlülükler de doğurur. Gerek böyle bir yükümlülük altına girmeme gerek yetim aylığınızın kesilmemesi adına ağabeyinizin kuracağı limitet şirkete ortak olmamanız isabetli olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi
Dünya

Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi

Libya ordusu, darbeci Hafter’e ait bir helikopterin ele geçirildiğini duyurdu.

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim
Ekonomi

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gö..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı