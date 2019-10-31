Bağ Kur geriye dönük borçlanma son dakika

Geçmişe dönük kayıt yaptıramadığı için yıllarca emekliliği bekleyecek olan çok fazla esnaf ve sanatkar var. Peki geriye dönük Bağkur affı 2019 var mı? Bağ Kur geriye dönük borçlanma yapılıyor mu?

Esnaf, serbest meslek erbabı veya kendi başına bağımsız çalışan kişiler, emeklilik için gerekli şartlardan yaş ve sigortalılık süresini yerine getirmesine rağmen prim eksiği nedeniyle mağdur. Prim eksiği olmasındaki en büyük nedenlerin başında geçmiş dönemdeki oda ve vergi kayıtlarının sigorta başlangıcına sayılmaması geliyor. 100 binlerce esnaf ve sanatkar, bu yüzden emekli olamıyor. Özellikle 2000 yılından önce oda ve vergi kaydı olanların SGK tarafından otomatik olarak sigortalı yapılması gerekiyordu. Bazıları re’sen yapıldı, bazıları yapılmadı. 2000 ve 2008’de çıkan yasalar da bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Söz konusu yasalar çıktığında vergi kaydı olanlara geçmişe dönük borçlanmaları için 6 aylık geçiş süresi tanındı. Ancak maddi durumu olmayan esnaf bu imkandan yararlanamadı.

Şimdi oda ve vergi kaydı olsa da bugün sigorta kaydını yaptırmak isteyen bir vatandaşın sigorta hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008’den başlatılıyor. Örneğin; 1 Mayıs 1983’te gelir vergisi mükellefi olarak fırıncılık yapmaya başlayan ve hiç Bağkur girişi olmayan 1964 doğumlu esnaf Ali Bey’in sigortası 2008’den itibaren geçerli oluyor. Ali Bey’in sigortası vergi mükellefi olduğu 1 Mayıs 1983’te başlasaydı çoktan emekli olacaktı. Şimdi priminin dolması için 2024’ü bekleyecek.

“Emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi bekliyor”

Geçmişe dönük kayıt yaptıramadığı için yıllarca emekliliği bekleyecek olan çok fazla esnaf ve sanatkar var. Bu durum Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) da gündeminde. TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün bu konuda şöyle dedi: “Binlerce esnaf, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi bekliyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa, oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmalı. Daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildi ancak esnafımızın büyük çoğunluğu ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bir yıllık sürede borcunu yapılandıramadı ve düzenlemeden faydalanamadı.”

Star yazarı Resul Kurt "Geriye dönük Bağ-Kur primi ödenebilir mi?" Sorusuna şu şekilde cevaplandırdı: Normal şartlarda şirket ortakları ve vergi mükelleflerinin Bağ-Kur sigortalısı olması gerekmesine rağmen, bilinçsizlik veya başka nedenlerden dolayı Bağ-Kur kayıt ve tescilinin yapılmadığı görülebilmektedir.

01.10.2008’den önce Bağ-Kur sigortalısı olmamış kişiler bu dönemlere ilişkin Bağ-Kur primi ödeyememektedir. 01.10.2008’den öncesi döneme ilişkin Bağ-Kur sigortalılığını gerektiren vergi, oda ve sicil kayıtları olsa bile, bu kayıtlara göre SGK tarafından geriye dönük Bağ-Kur hizmeti verilmemektedir. Geçmiş yıllarda kayıt ve tescili yapılmayan dönemlere ilişkin Bağ-Kur sigortalılığının 01.10.2008’den öncesi döneme ait kısmının da ödenebilmesi için, yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ancak halihazırda bu yönde bir düzenleme hazırlığı olmadığı gibi, bir çalışma da yapılmıyor.

Bu yönde bir TBMM’de düzenleme yapıldığı takdirde vergi ve ticaret sicil kayıtlarıyla geçmiş yıllardaki Bağ-Kur primi ödenemeyen sürelere ait sigorta primlerinin ödenebilmesine imkan tanınacaktır.