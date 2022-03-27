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Yerel Bağ budamaya giden yaşlı adam tarlada ölü bulundu
Yerel

Bağ budamaya giden yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Elazığ'ın Maden ilçesinde bağ kesimi için tarlasına giden 85 yaşındaki Abdullah Çelik, ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 22:03:00 -
Bağ budamaya giden yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Elazığ'da bağ budamaya giden 85 yaşındaki yaşlı adam, tarlada ölü bulundu.

Olay, Maden ilçesinin Sarıyer mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ kesimi için tarlasına giden 85 yaşındaki Abdullah Çelik, yerde hareketsiz yatar vaziyette bulundu.

Yaşlı adamın öldüğü tespit edildi

Haber verilmesi üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Jandarma ve ardından Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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