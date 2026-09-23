Bafra'da saman deposu yangını yaklaşık 16 saatte kontrol altına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun Bafra'da 22 Eylül akşamı başlayan saman deposu yangını yaklaşık 16 saatte kontrol altına alındı; zararın yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 22 Eylül akşam saatlerinde başlayan saman deposu yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren yoğun çalışmasının ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 milyon liralık maddi zarar oluştuğu belirtildi.
Yangın, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesine ait saman deposunda çıktı. İlk belirlemelere göre, ot kırma makinesinden çıktığı tahmin edilen kıvılcım kısa sürede saman, yonca ve otların bulunduğu depoya yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler, depodaki yanıcı maddelerin etkisiyle hızla büyüdü. Depoda bulunan 6 bin balya saman, 400 ton yonca, 2 bin balya tritikale otu ve yem kırma makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edildi. Yangının kesin çıkış nedeni ve zararın boyutuyla ilgili inceleme sürüyor.