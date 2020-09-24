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Ekonomi Bafra Ovası'nda çeltik hasadına başlandı
Ekonomi

Bafra Ovası'nda çeltik hasadına başlandı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı: - "Damla sulama yöntemi çeltik üzerinde son 2 yıldır denenmektedir. Başarılı sonuç vermiştir. Devrim niteliğinde bir yeniliktir"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:54:31 -
Bafra Ovası'nda çeltik hasadına başlandı

SAMSUN (AA) - Türkiye'de, Edirne'nin İpsala ilçesinin ardından en çok çeltik üretiminin yapıldığı Samsun'daki Bafra Ovası'nda hasat başladı.

Yılda üç farklı tarım ürününün elde edilebildiği ovada, damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi yapılan İkiztepe Mahallesi'nde hasat şenliği düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, şenlikte yaptığı konuşmada, Samsun'un önemli tarım alanlarına sahip olduğuna işaret etti.

Samsun'un Türkiye'de önemli iki ovaya sahip olduğuna işaret eden Dağlı, "Çok bereketli ovalarımız var. Damla sulama yöntemi çeltik üzerinde son 2 yıldır denenmektedir. Başarılı sonuç vermiştir. Devrim niteliğinde bir yeniliktir. Çeltikte sulamada yüzde 75 tasarruf sağlamaktadır ve ikinci ürün dikimine kolaylık sağlaması, verimin yüksekliği çok önemli artıdır. 'Pirinç, yani çeltik suyun içinde olmazsa olmaz' diye bir algı vardı ama olabildiğini hep beraber gördük." dedi.

Bafra'da tarımın bilinçli yapıldığına dikkati çeken Dağlı, "Bafra'nın tarımsal girdisine baktığımızda 1,5 milyar lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Azımsanmayacak bir rakam ancak bunu tarıma yönelik sanayi ile iki veya üçe katlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bafra Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun da çeltik ekim alanının her yıl arttığını dile getirdi.

Bafra'nın Edirne'nin İpsala ilçesinden sonra Türkiye'de en çok çeltik üretimi yapılan ikinci ilçe olduğunu vurgulayan Dursun, "Çeltik üretimi ülke ekonomisine önemli katkı sunmaktadır. Bafra'da 49 mahallede 2 bin 330 çiftçimiz çeltik yetiştiriciliği yapmaktadır. Çeltik yetiştiriciliği 2007 yılında 50 bin 717 dekar iken 2020 yılında 134 bin dekara çıkmıştır. Verimliliğine baktığımız zaman dekara 800 kilogram ürün alınmaktadır. 2020 yılında 107 bin 220 ton rekolte beklenmektedir." diye konuştu.

Hasat şenliğine AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ile üreticiler katıldı.

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