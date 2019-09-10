Bafra Belediyesinden toplumsal farkındalık
Bafra Belediyesi, ilçe genelinde yer alan billboardlara yerleştirdiği görsellerle, toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalar yapıyor.10 Eylül 2019 Salı 17:38
Bafra Belediyesi, ilçe genelinde yer alan billboardlara yerleştirdiği görsellerle, toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalar yapıyor.
Bafra’nın çeşitli noktalarındabillboardlara asılarak vatandaşların dikkatine sunulan görsellerde; yöresel ürünler ve doğa ve turizm alanları tanıtımı, trafik kuralları, tasarruf, geri dönüşüm, çevre temizliği gibi birçok farklı konuda mesajlar içeriyor.
Bafra Belediyesinin toplumsal farkındalığı artıracak benzer çalışmalar devam edeceği bildirildi.
YORUM YAZ