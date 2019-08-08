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Bafra Belediyesinden bayram tedbirleri

Bafra Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmesi için gerekli önlemleri aldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:22
Bafra Belediyesinden bayram tedbirleri

Bafra Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmesi için gerekli önlemleri aldı.


Hayvan pazarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Belediyemiz, bayram süresince de vatandaşların yanında olacak. Bafra’da Kurban Bayramı’nın huzur içinde yaşanması için üzerimize düşen her türlü tedbiri aldık” dedi.


Hayvan pazarında gerçekleştirdiği incelemelerde vatandaşlarla sohbet eden ve hayvan pazarında renkli anların yaşanmasına vesile olan geleneksel pazarlıklara da eşlik eden Başkan Kılıç, “Sürekli olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de Asri Mezarlık’ta genel temizlik çalışmamız yapıldı. Garnizon şehitliğimiz başta olmak üzere yeniden geniş çaplı bir temizlik çalışmamız olacak. Zabıta ekiplerimiz bayram süresince görev başında olacak. Kontrolü veteriner hekimliğimizce yapılan kurban kesim alanları haricinde kesim yapılmaması için ilgili diğer birimlerle istişare içerisinde olacağız. Vatandaşlarımızın da desteği ile huzur içerisinde bir bayram yaşayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.


Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer zamanlarda olduğu gibi bayram boyunca da 24 saat aralıksız çalışacak.


Vatandaşların huzur içinde bayram geçirmesi için Bafra Belediyesinin pek çok birimi de iş başında olacak.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:22
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