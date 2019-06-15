Bafra Belediyesi larva ilaçlamasını sürdürüyor

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarının 3. turunu gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri her yıl olduğu gibi vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmesi için ilaçlamalarını titizlikle sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, larvalarla mücadele kapsamında tüm cadde ve sokaklarda haşerelerin üreme kaynaklarına yönelik larva tarama ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanlarla yürütülen çalışmalar, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra, sivrisinek, karasinek, larva mücadelesi çalışması yapan ekipler, dezenfekte işlemini de ihmal etmiyor.

Dört ayrı ekibin üreme alanlarına yönelik sürdürdüğü ilaçlama çalışmaları ortalama 3 haftalık periyotlarla gerçekleştiriliyor. Ayrıca 3 mobil ekiple de tüm dereler, parklar ve mesire alanlarında ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Araç üstü ilaçlama işlemi (ULV) ise haziran ayından sonra başlayacak. Tüm ilaçlama çalışmaları eylül ayı sonuna kadar devam edecek.