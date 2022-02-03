BAE'yi vurduklarını duyurdular! Arap ülkesini sarsan saldırı
İran destekli Şii milis grup "Vaad el Hak Tugayı", Birleşik Arap Emirlikleri'ne drone saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis grup "Vaad el Hak Tugayı", Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Irak'tan kalkan 4 drone, Körfez üzerinden BAE'yi hedef aldı.
Saldırıda maddi bir hasar oluştuğu belirlenemezken, BAE, ülkeyi hedef alan 3 drone'un vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Saldırıya ilişkin açıklama yayınlayan Vaad el Hak Tugayı, saldırının Abu Dabi'yi hedef aldığını ve BAE'nin Yemen ve Irak'a yönelik müdahalelerine bir yanıt olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.
Son dönemde BAE'yi hedef alan İran destekli saldırılarda artış yaşandığı dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde de Yemen merkezli Husiler BAE'yi balistik füze ve drone'larla hedef alan saldırılar düzenlemişti.
Kaynak: Mepa News