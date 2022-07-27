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Dünya BAE’yi sel vurdu: Onlarca araç yolda mahsur kaldı
Dünya

BAE’yi sel vurdu: Onlarca araç yolda mahsur kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde onlarca araç mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 23:59:00 - 2022-07-28 00:07:11
BAE’yi sel vurdu: Onlarca araç yolda mahsur kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde onlarca araç mahsur kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) sel vurdu. Ras Al Khaimah Emirliği ve Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde, birçok cadde ve sokak göle dönerken, onlarca araç sel sularında mahsur kaldı. Sellerde, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, selde mahsur kalanlara yardım etmek için kurtarma ekipleri harekete geçirildi.

Acil durum ekipleri gönderilmesi talimatı verildi

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum, İçişleri Bakanlığına selin vurduğu bölgelere acil durum ekipleri gönderilmesi talimatı verdi.

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