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Dünya

BAE'ye tepkiler büyüyor

2020 yılında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye başlayan BAE'nin kendi vatandaşlarını tutuklatıp, vatandaşlıktan çıkartırken, siyonistlere vatandaşlık vermesine tepkiler büyüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:49:00 -
BAE'ye tepkiler büyüyor

Münübe Yılmaz

2020 yılında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye başlayan BAE'nin kendi vatandaşlarını tutuklatıp, vatandaşlıktan çıkartırken, siyonistlere vatandaşlık vermesine tepkiler büyüyor. Geçtiğimiz 10 ayda, Tel-Aviv’de büyükelçilik açarak İsrail ile ilişkilerini geliştiren BAE, BAE yönetiminin geçen aylarda yaklaşık 5 bin siyoniste vatandaşlık hakkı verdiği duyuruldu. Dubai ve Abu Dabi başta olmak üzere BAE’de yatırım faaliyetlerinde bulunan İsraillilere vatandaşlık veren BAE'nin bu girişimi İsrailliler tarafından memnuniyete karşılanıyor. BAE vatandaşlığının yanında kendi vatandaşlıklarını da koruyan İsrailliler, diğer Arap ülkelerine de kolaylıkla seyahat edebiliyorlar. Duruma tepki gösteren pek çok BAE’li aktivist ve vatandaş ise bu girişimin BAE’nin demografik yapısını değiştireceğine inanıyorlar. BAE’liler sosyal medya üzerinden son gelişmelere tepki göstererek, yabancılara gizli bir şekilde vatandaşlık hakkı verilirken, ülkenin asıl sahibi olan kendilerinin ise tutuklanarak hapse atıldıklarını yahut vatandaşlıktan çıkarıldıklarını ifade ediyorlar.

 

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