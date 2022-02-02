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Dünya BAE'ye İHA saldırısı
Dünya

BAE'ye İHA saldırısı

BAE Savunma Bakanlığı hava sahalarını ihlal eden 3 İHA'nın vurulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 23:17:00 -
BAE'ye İHA saldırısı

BAE Savunma Bakanlığı, Ülkenin hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

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