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Aktüel BAE'ye hakaretten yargılanan Kuveytli akademisyene beraat
Aktüel

BAE'ye hakaretten yargılanan Kuveytli akademisyene beraat

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:15:26 -
BAE'ye hakaretten yargılanan Kuveytli akademisyene beraat

KUVEYT (AA) - Kuveytli ünlü akademisyen ve siyasetçi Abdullah en-Nefisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) hakaret etmek suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Nefisi'nin avukatı Adil Abdulhadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt Ceza Mahkemesi'nin, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından açılan davada yargılanan Nefisi'nin beraatine karar verdiğini duyurdu.

Nefisi, yargılama sırasında, hakkında dava açılmasına neden olan 4 twitin şahsi hesabından atıldığını doğruladı.

Nefisi, attığı twitlerin BAE'ye hakaret içermediğini bilakis Fetih Hareketi'nden ayrılan ve halihazırda BAE'de bulunan Muhammed Dahlan'la ilgili olduğunu belirtti.

Nefisi mahkemelik olmasına neden olan twitinde "BAE'yi yöneten Muhammed Dahlan'dır. Dahlan'a hükmeden de İsrail. Bunu iyice düşün." ifadesini kullanmıştı.


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