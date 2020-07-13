BAE'ye beklenmedik 'obüs' şoku!

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı (MOFA) yetkilisinin Janes’e verdiği demeçte, K9 Thunder kundağı motorlu obüslerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılması konusunda Almanya’nın BAE’ye getirdiği savunma ihracatı kısıtlamalarından etkilendiği açıklandı.

Güney Kore merkezli Hanwha Defense firmasının 2019 sonlarında 155 mm’lik K9 Thunder obüs siteminin Birleşik Arap Emirliklerine teslimatına ilişkin bir sözleşme imzalanacaktı ancak bu sözleşme Almanya’nın Suudi Arabistan’a yönelik getirdiği silah ihracatı ambargosu nedeniyle henüz gerçekleştirilemedi. Çeşitli kaynaklar müzakere süreçlerinin bu sebeple askıya alındığını ifade ediyor.

Almanya’nın uyguladığı savunma ihracat ambargosu, K9 Thunder tipi obüslerde Alman şirketi MTU Friedrichshafen tarafından üretilen MT 881 Ka-500 dizel motorları kullanıldığı için teslimatın engellenmesine sebep oluyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin sipariş etmesi beklenen K9 Thunder sayısı henüz net değil, ancak Janes kaynakları 20 adet K9 Thunder’ın BAE’ye teslim edileceğini ifade ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda 85 adet M109 / L47 tipi ve 78 adet G6 kundağı motorlu obüs sistemi mevcut.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Ekim 2018’de Almanya’nın Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi ajanlar tarafından katledilmesi sonrası Suudi Arabistan’a yönelik savunma ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Almanya’nın Suudi Arabistan’a göstermelik silah ambargosu

23 Mart 2020 tarihinde, Alman hükumetinin Suudi Arabistan’a yönelik ambargoyu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmayı kararlaştırdığını duyurmuştu. Bahse konu kararla birlikte, 2018’in sonunda Cemal Kaşıkçı’nın Suudi ajanlar tarafından İstanbul’da katledilmesi sebebiyle yürürlüğe giren silah ambargosu üçüncü defa uzatıldı.

Almanya ayrıca Suudi Arabistan’ın harekât icra ettiği Yemen’deki vaziyeti öne sürerek başta Hava Kuvvetleri olmak üzere Suud ordusu Batı’dan tedarik ettiği sistemleri Yemen’deki harekâtında yoğun bir şekilde kullanıyor. Bahse konu harekât, insan kayıpları sebebiyle Batı hükümetlerinin de tepkisine yol açmış, Suud koalisyonu ise sivilleri hedef aldığına dair iddiaları sürekli reddetmişti.

Her ne kadar Almanya tarafından savunma alanında ambargoların uygulandığı ifade edilse de Alman silah üreticileri, 2019’un başından beri, Suudi liderliğindeki ittifakın bir parçası olarak Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve benzer ülkelere 1 milyar euro (1.1 milyar dolar) değerinde silah ihraç etti. 2019 yılında, Alman hükümeti BAE’ye 257 milyon Euro’dan fazla silah ihracatı gerçekleştirdi.