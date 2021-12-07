BAE'nin son adımı İran'ı çileden çıkardı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh, "Fransa'nın bölgeyi istikrarsızlaştırmadaki rolünü göz ardı etmemeliyiz" dedi.

Ülkesindeki füze programlarının dünya güçleri tarafından kınandığını hatırlatan Khatibzadeh, Fransa'nın "küresel endişeye neden olmadan Arap ülkelerine milyarlarca dolar değerinde silah satılmasını" eleştirdi.

Khatibzadeh, "Fransa'nın daha sorumlu olmasını bekliyorduk. Bölgemizin askerileştirilmesi kabul edilemez. Bölgede sattıkları silahlar kargaşanın kaynağıdır” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz cuma günü BAE'yi ziyareti sırasında 80 Rafale savaş uçağı ve toplam değeri 17 milyar eurodan fazla olan 12 Caracal askeri nakliye helikopteri anlaşması imzalandığını duyurdu.

Fransız parlamentosu raporuna göre BAE, 2011'den 2020'ye kadar 4,7 milyar euro değerinde anlaşma ile Fransız savunma endüstrisinin beşinci en büyük müşterisi oldu.

Bu silahların İran destekli isyancılara karşı Yemen'de kullanıldığı eleştirileri yapılıyor.

BAE'den İran'a 'normalleşme' ziyareti

Bu arada İran ve BAE, 5 yıl önce Yemen'de başlayan iç savaş sırasında bozulan ilişkileri tekrar geliştirmek için görüşmeler yürütüyor.

Bu kapsamda BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayid Al Nahyan, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Reisi, BAE ile ilişkilerin gelişmesini "memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı, "Bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerin geliştirilmesi yeni hükümetin dış siyasetteki önceliğidir. BAE ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İran ile BAE ilişkilerinde herhangi bir engel olmamalıdır ve yabancıların telkinlerinin etkisinde kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews