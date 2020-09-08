  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BAE'nin Sokotra'da askeri kamp inşa etmeye başladığı iddiası tepkilere yol açtı
Aktüel

BAE'nin Sokotra'da askeri kamp inşa etmeye başladığı iddiası tepkilere yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 00:10:30 -
BAE'nin Sokotra'da askeri kamp inşa etmeye başladığı iddiası tepkilere yol açtı

ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı iddiası tepkilere neden oldu.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri, Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı gönderdi.

Milletvekilleri yazıda, BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etti.

Yazıda, Sokotra'ya farklı uyruklardan kişileri taşıyan 6 sefer düzenlendiği, bu kişiler arasında subayların olduğu, bunların resmi makamlardan vize almadan hatta pasaportlarına giriş mührü basılmadan ülkeye girdikleri belirtildi.

Milletvekilleri, BAE'lilerin adanın sahil kesiminde geniş topraklara sahip olduklarını, BAE telekomünikasyon şirketinin (etisalat) de adada 8 verici kule inşa ettiğini ifade etti.

Milletvekilleri, başbakanından, bilgilerin doğru olup olmadığı ve bu konuda alınan tedbirlerle ilgili açıklama istedi.

Amerikan SouthFront internet sitesi geçen ağustos ayında BAE ile İsrail'in Sokotra Adası'nda askeri ve istihbarat tesisleri kurma niyetinde olduğunu iddia etmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi
Dünya

Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi

Libya ordusu, darbeci Hafter’e ait bir helikopterin ele geçirildiğini duyurdu.

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim
Ekonomi

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.
Uydu görüntüleri paylaşıldı, Pentagon sessizliğe büründü! Denizaltından füze fırlatacaklar iddiası
Dünya

Uydu görüntüleri paylaşıldı, Pentagon sessizliğe büründü! Denizaltından füze fırlatacaklar iddiası

Kuzey Kore’deki bir tersaneye ait uydu görüntüleri Pentagon'u sessizliğe bürüdü. Görüntülerin sızması sonrası Kuzey Kore'nin denizaltından f..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı