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BAE’nin istihbaratı İsrail’e teslim

Yediot gazetesi, İsrailli eski askerlerin, yüksek maaşlarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratı için çalıştığını duyurdu. Siyonistler ayrıca BAE’ye 2 casus uçağı da vermiş.

20 Ekim 2019 Pazar 11:19
BAE’nin istihbaratı İsrail’e teslim

 Münübe Yılmaz 

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşma, askeri iş birliğine dönüştü... İsrail’in Yediot Aharonot gazetesi, İsrail istihbaratının eski askerlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) istihbarat birimi için siber saldırı yazılımı geliştirmek için yüksek maaşlar aldığını belirtti.

Gazete, İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, binlerce eski ordu personelinin ve istihbarat servisindeki teknolojik birimin Araplara ait yazılımlar geliştirmek için çalıştığını belirtti. Gazete, istihbarat servisinde kıdemli pozisyonlarda çalışanlar da dahil olmak üzere İsrailli işadamlarının da Arap ülkeleri için çalıştığını belirtti.

İsrail kontrol edebilecek

İsrail ise, istihbarat ve siber konularında uzman eski personelinin yabancı ülkelere bilgi ve deneyim aktarmasından rahatsız. Ancak İsrail, eski askerlerinin İsrail’in kontrol edebileceği bir istihbarat birimi ve yöntemi kurmasının da kendileri için kazanç olduğunu kabul ediyor.

Haaretz gazetesi de İsrail istihbaratı “Mossad”ın bir güvenlik şirketi olan Emirati’nin yılda bir milyon dolara kadar astronomik maaşlarla çalışan elemanlara sahip bir güvenlik şirketi olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 11:19
  1. İsrail
  2. Arap ülkeleri
  3. Yediot Aharonot gazetesi
  4. İsrail istihbaratı
  5. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  6. siber saldırı
  7. Mossad
  8. Haaretz gazetesi
  9. Emirati

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  • Mesut SarpMesut Sarp13 dk önce
    Entarili Araplara dikkat, aldanmayın bunların müslümanlıgına, bunlar kendilerini önceden ingilizlere sonradandaAmerika ve israillilere diktirmeye bayılıyorlar!

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