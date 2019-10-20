BAE’nin istihbaratı İsrail’e teslim

Münübe Yılmaz

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşma, askeri iş birliğine dönüştü... İsrail’in Yediot Aharonot gazetesi, İsrail istihbaratının eski askerlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) istihbarat birimi için siber saldırı yazılımı geliştirmek için yüksek maaşlar aldığını belirtti.

Gazete, İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, binlerce eski ordu personelinin ve istihbarat servisindeki teknolojik birimin Araplara ait yazılımlar geliştirmek için çalıştığını belirtti. Gazete, istihbarat servisinde kıdemli pozisyonlarda çalışanlar da dahil olmak üzere İsrailli işadamlarının da Arap ülkeleri için çalıştığını belirtti.

İsrail kontrol edebilecek

İsrail ise, istihbarat ve siber konularında uzman eski personelinin yabancı ülkelere bilgi ve deneyim aktarmasından rahatsız. Ancak İsrail, eski askerlerinin İsrail’in kontrol edebileceği bir istihbarat birimi ve yöntemi kurmasının da kendileri için kazanç olduğunu kabul ediyor.

Haaretz gazetesi de İsrail istihbaratı “Mossad”ın bir güvenlik şirketi olan Emirati’nin yılda bir milyon dolara kadar astronomik maaşlarla çalışan elemanlara sahip bir güvenlik şirketi olduğunu açıkladı.