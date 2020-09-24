BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkenin güneydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanlara el koymaya başladığını ifade etti.

Kıyzan, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK) destekleyen BAE'nin Yemen'de bulunan kontrol noktalarını ve limanları ele geçirerek bölgede yayılmaya çalıştığını aktardı.

GGK milislerinin Sokotra Adası'nı ele geçirmesinin ve yerel makamları bölgeden çıkarmasının ardından BAE'nin adadaki faaliyetlerine dikkat çeken Kıyzan, "BAE, Yemen hükümetinin bilgisi dışında adaya yabancı uzmanlar taşıyan uçuşlar düzenlemek veya onlara Yemen topraklarına giriş için vize vermek gibi Sokotra'da şüpheli faaliyetler yürütüyor" diye konuştu.

BAE'nin adada geniş alanlara el koyduğunu ve vatandaşların bölgeye girişini silahla engellediğini belirten Kıyzan, yerel yetkililerin BAE'nin Sokotra'da askeri üsler inşa etmeye başladığını doğruladını söyledi.

Yemen'de yaşanan kriz nedeniyle hükümet güçlerine destek vermek için 2015 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan koalisyonun bölgede hiçbirşey yapmadığını dile getiren Kıyzan "Koalisyon güçleri, Husilerin ayaklanmasını sona erdirmek ve başkent Sana'ya yeniden meşruiyet kazandırmak için gelmişti. Maalesef üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen bu gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Sokotra Adası'nın BAE milislerine teslim edilirken başkent Sana'yı Husilerden geri almaktan söz etmenin makul olmadığını vurgulayan Kıyzan, bölgede yaşanan karışıklıkların köklü şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

BAE huzursuzluk ve işgal peşinde

"Milisleri aracılığıyla meşru havalimanlarını kontrolü altında tutan BAE, ülkenin cumhurbaşkanın uçağınının, kurtarılmış herhangi bir bölgeye inişini engellerken koalisyon güçlerinin meşruiyeti desteklemek için geldiğinin söylenmesi, aklı başında bir kimsenin anlayabileceği bir şey değil."

GGK'nin BAE'nin istekleri doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Kıyzan, Abu Dabi yönetiminin Yemen'de huzursuzluk çıkarmaya ve işgal hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.