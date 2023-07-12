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Ekonomi Gebze'de Türk demir - çelik şirketi iflas etti: 22 yıldır faaliyet gösteriyordu!
Ekonomi

Gebze'de Türk demir - çelik şirketi iflas etti: 22 yıldır faaliyet gösteriyordu!

Yeniakit Publisher
2023-07-12 20:50:00 - 2023-07-12 20:56:01
Gebze'de Türk demir - çelik şirketi iflas etti: 22 yıldır faaliyet gösteriyordu!

Ekonomik kriz dünyada şirketleri vurmaya devam ediyor. Pandemi sonrası ekonomik krizden etkilenen Kocaeli Gebze'den iflas başvurusunda bulundu. 22 yıldır demir-çelik sektöründe dikkat çeken faaliyet gösteren Almetka Metal ve Makine Sanayi TİC. A.Ş. iflas etti.

Ekonomik krizden etkilenen şirket Kocaeli Gebze'den eklendi. 22 yıldır demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Almetka Metal ve Makine Sanayi TİC. A.Ş. iflas etti.

Milli Gazete'nin haberine göre, Bu kez iflas eden şirket ise 2001 yılından bu yana demir – çelik, inşaat, döküm ve talaşlı imalat sektörlerinde Kocaeli Gebze merkezli faaliyetlerini sürdüren Almetka Metal ve Makine Sanayi TİC. A.Ş. oldu.

T.C. Gebze İcra Dairesi tarafından verilen ilanda, “ALMETKA METAL VE MAKİNE SAN. TİC. A.Ş. 'nin Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 08/06/2023 tarih ve2023/168 Esas sayılı kararları ile iflasına,iflasın aynı tarih ve saat: 14:00 da açılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.” denildi.


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