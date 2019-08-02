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BAE’nin desteklediği askeri üsse saldırı! En az 20 ölü

El Kaide, Yemen’de BAE destekli askeri üsse saldırı düzenledi. Olayda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:03
BAE’nin desteklediği askeri üsse saldırı! En az 20 ölü

Yemen'de, El Kaide mensuplarının bir askeri üsse yönelik saldırısında en az 20 askerin öldüğü ifade edildi.

AP'nin aktardığı habere göre, Yemen'in güneyindeki Abyan ilinde Arap Yarımadası El Kaidesi (AYEK) tarafından bir askeri üsse saldırı düzenlendi.

Çatışma uzun sürdü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli hükümet güçlerinin askeri kampına gece yarısı düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmalar uzun süre devam etti.

Çatışmaların ardından üssü kontrol altına alan AYEK mensupları, üsteki silah ve mühimmatları ele geçirdi ve üssü ateşe verdi.

AYEK'in Abyan ilinde aktif olduğu biliniyordu.

Mepa News’in haberine göre, Bölge uzmanları ve yerel kaynaklar saldırının arkasında AYEK olduğunu belirtirken, AYEK henüz saldırıyı üstlenmiş değil.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:03
  1. Yemen
  2. El Kaide
  3. AP
  4. Abyan
  5. Arap Yarımadası El Kaidesi (AYEK)
  6. çatışma
  7. askeri üs

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