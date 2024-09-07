BAE'liler Türk şirketinde yönetimi devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu! Herkes şaştı kaldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal varlık fonlarından birisi olan Mubadala Investment Company, Getir'deki kontrolü devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu.
Abu Dhabi'nin ulusal varlık fonlarından Mubadala Investment Company, hızlı teslimat şirketi Getir'in kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.
Başvuru duyurusu Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer aldı.
Covid-19 esnasında Avrupa ülkeleri ve ABD'ye açılarak 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan Getir, tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve finansal koşulların sıkılaşmasıyla birlikte küçülmeye gitti.
Şirket, Haziran ayında yatırımcılardan 250 milyon dolar aldı ve yeniden yapılanmaya gitti. Şirket, Mubadala'nın Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacağını açıklamıştı.
Ekonomi
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