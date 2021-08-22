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Dünya BAE'li ismin Türkiye ziyareti sonrası bomba Suudi Arabistan iddiası
Dünya

BAE'li ismin Türkiye ziyareti sonrası bomba Suudi Arabistan iddiası

Yabancı basın, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ın 18 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdi. Haberlerde, BAE'nin Suudi Arabistan ve ABD ile uzaklaştığı, Türkiye ile yakınlaşmaya başladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 14:17:00 -
BAE'li ismin Türkiye ziyareti sonrası bomba Suudi Arabistan iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı 18 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

Al Nahyan'ın Türkiye ziyareti yabancı basında geniş yankı buldu. Al Nahyan'ın Ankara'ya gelişinin çok şey ifade ettiğinin altını çizen yabancı basın, Katar'a uygulanan ambargo, Libya meselesi gibi konularda arası açılan Türkiye ve BAE arasında ilişkilerin normalleştiğine dikkat çekti.

BAE'nin ABD'nin bölgede kurguladığı stratejiyi çözemediği belirtilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Abu Dabi'nin eski stratejik ortakları Suudi Arabistan ve ABD ile sorunları var. Beyaz Saray'a duyulan güven eskisi gibi değil. Ve Riyad ile süreç giderek daha zor hale geliyor. Yemen'deki rekabet derinleşiyor. Bütün bunlar Birleşik Arap Emirlikleri'ni Ankara ile yakınlaşmaya itiyor"

Kaynak: Star.com.tr

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