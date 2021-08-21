BAE’li isim önemli gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile önümüzdeki günlerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerin yumuşadığını belirterek, “BAE’nin çok ciddi yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda ülkemizde ciddi yatırımlara girecekler” dedi.

Önceki gün BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed el Nahyan’ı kabul eden Erdoğan, görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama sinyali verdi.

Ortak canlı yayında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, görüşmede hangi alanlarda ne gibi yatırımların yapılabileceğini de ele aldıklarını kaydetti.

Erdoğan, “Yol haritası üzerinde adımları kimler nasıl atacak belirledik. Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek” diye konuştu.

İlişkilerin uzun yıllardır gergin seyrettiği BAE ile Türkiye arasındaki ilk üst düzey teması, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da “tarihi” olarak nitelendirdi.

“Siyasi krize rağmen ekonomik ilişki sağlam”

Ekotürk'ten Feyza Gümüşlüoğlu'nun haberine göre, Abu Dabi yönetimine yakınlığıyla bilinen BAE’li siyaset bilimci ve yazar Abdulhalik Abdullah, Erdoğan ile el Nahyan arasında yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah, “Bu üst düzey kritik ziyaret, Türkiye-BAE arasındaki ilişkilerin yumuşamasına ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi” yorumunu yaptı.

BAE’li akademisyen, “iki tarafın da hiçbir şey kazanmadığı gergin bir dönemin sonunda (zero sum game) iki ülke bölgesel gerilimleri azaltmanın yolunu açıyor” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çeken ünlü yazar, “Abu Dabi ile Ankara arasındaki ikili ilişkilerin önümüzdeki günlerde hızla iyileşmesi bekleniyor. Siyasi gerilime rağmen ikili ilişkilerin ekonomik ayağı sağlam ve güçlü kalmaya devam ediyor. İlişkilerin geleceği açısından en umut verici olan taraf da bu” diye konuştu.

Türkiye-BAE Ticaret Hacmi

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler, özellikle bölgede Arap Baharı’nın patlak vermesinden bu yana zaman içinde giderek kötüleşirken, politik gerginliğin ekonomiye etkisi nispeten daha sınırlı oldu.

BAE, kriz dönemlerinde dahi Türkiye’nin Körfez’deki en büyük ticaret ortağı konumunu korurken, iki ülke arasındaki ticaret hacminde 2016 ile 2017 yılları arasında yaşanan yüzde 36’lık rekor artış dikkat çekmişti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 8 milyar dolar civarındayken, bu rakam 2012 yılına kadar giderek azalarak ortalama 3 milyar dolar seviyelerinde kaldı.

2013’ten 2016’ya kadar yine hep düşüş trendinde olan ticaret hacmi, 2017’de büyük bir sıçrama yaparak yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı.

Takip eden yıllarda yeniden düşüşe geçen hacim 7 milyar dolar seviyelerine geriledi.

BAE ihracatta ilk 20’de

Öte yandan BAE, aradaki siyasi gerilime rağmen Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülke arasındaki yerini koruyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2020 yılı ihracatında ilk 20 ülke sıralamasında BAE 18. sırada yer aldı.

Rakamlara göre 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’den BAE’ye toplamda 229 milyon dolarlık ihracat yapıldı.