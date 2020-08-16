BAE'li bakandan itiraf gibi açıklama! İsrail ile birlikte tüm dünyaya yalan söylemişler

İslam dünyasının yüz karası körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Müslüman katili İsrail ile ABD’nin emri doğrultusunda ‘normalleşme anlaşması’ imzalamıştı. İslam dünyasında büyük bir infiale yol açan skandal karar Türkiye tarafından da ‘Filistin davasına ihanet’ şeklinde yorumlanmıştı.

BAE skandal kararı İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak planından vazgeçti iddiasıyla meşru göstermeye çalışmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ilhak planının ertelendiğini ancak planda bir değişiklik olmadığını duyurmuştu.

BAE’li Bakandan itiraf gibi açıklama

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş’tan da konuyla ilgili itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Amerikan CNN Televizyonu'na demeç veren BAE’li Bakan, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'nin ilhak etme planını "durdurdukları" yönündeki açıklamasını yalanlayan sözler sarfetti.

Tepki çeken anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayed, "ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde, ilhak planının durdurulması konusunda anlaşma sağlandı." ifadesini kullanmıştı.

Gargaş, şunları söyledi;

"Pek çok Avrupa ve Arap ülkesiyle yaptığımız temaslar sonucu ilhak meselesinin saatli bomba olduğunu gördük. Herkes bu konuda endişeliydi. Biz de bunu ortadan kaldırdık ve vakit kazandık. Bunun sonsuza kadar süreceğini söylemiyorum ama bize gerçekten vakit kazandıracak. Aksi taktirde iki devletli çözüm ölecek. İki devletli çözüm müzakereleri için vakit kazandık. Filistin yönetimini bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz."

Gargaş, BAE yönetimimi İsrail’in ilhak planını tamamen durdurma konusunda yeterli güce sahip olup olmadığı sorusuna "Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez" şeklinde cevap verdi.

The Independent Gazetesi'ne konuşan Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Yardımcısı Ömer Seyf Gubaş da Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etmeyeceğine dair kesin bir kanıt olmadığını belirtti.