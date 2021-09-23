BAE'li bakan Türkiye ile attıkları sürpriz adımı duyurdu
BAE'nin İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Türkiye ile uzay araştırmaları ve ileri teknoloji alanında bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
BAE'nin İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Türkiye'nin BAE büyükelçisi Tugay Tunçer ile görüştü. Uzay araştırmaları ve ileri teknoloji alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri ile Türkiye'nin BAE büyükelçisi Tugay Tunçer arasında bir görüşme gerçekleşti.
Yapılan açıklamada, uzay araştırmaları ve ileri teknoloji alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi dahil çok sayıda konunun ele alındığı belirtildi.