BAE’den Türkiye’ye milyar dolarlık SİHA teklifi

2020 yılında ABD’den MQ-9 Reaper tipi SİHA satın almak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD’nin 18 adet SİHA’yı kapsayan 2.9 milyar dolarlık satış sürecini dondurmasının ardından yüzünü Türkiye’ye döndü. BAE, Türkiye’den SİHA almayı talep ediyor.

Atlantic Council’e göre BAE, Türkiye’den 120 adet Bayraktar TB2 tipi SİHA almak istiyor. 120 adet SİHA’nın toplam değeri ise mühimmat ve benzeri sistemler ile birlikte 1 milyar doları geçiyor.

Daha önce Çin yapımı SİHA’ları kullanan BAE, bu sebepten ötürü ABD’den SİHA tedarikinde bulunmak istemişti. Ancak bu tarz sistemlerin ihracatında katı bir politikaya sahip ABD, diplomatik ilişkilerden ötürü Repaer tipi SİHA’ların BAE’ye satışını dondurmuştu.

Türkiye’nin uygun görmesi durumunda BAE, söz konusu SİHA’ları Türkiye’den tedarik edecek. SİHA’ların yanında çok sayıda da mühimmatın BAE tarafından tedarik edilmek istendiği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin, BAE’ye SİHA satışını onaylayıp onaylamadığı henüz bilinmiyor. Ancak Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında sön dönemde savunma sanayiinde imzalanan mutabakatlar, söz konusu satışın onaylanmış olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Bayraktar TB2 SİHA

Şu ana kadar 300 adetten fazla üretilen Bayraktar TB2 SİHA, kendisini en zorlu muharebe sahalarında kanıtlamış durumda. Halihazırda; Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bayraktar TB2 aktif olarak kullanılıyor.

BAYKAR’ın inşa faaliyetleri devam eden yeni üretim tesisi ile birlikte Bayraktar TB2 SİHA üretim kapasitesinde ciddi bir artış bekleniyor.

Bayraktar TB2’nin teknik özellikleri

Haberleşme Menzili

Seyir – Maksimum Hız 70 knot – 120 knot

Faydalı Yük Kapasitesi 150 kg

Faydalı Yük – ISR Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Faydalı Yük – Mühimmatlar 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Yakıt Kapasitesi / Tipi 300 Litre / Benzin

Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı 700 kg

Havada Kalış 27 Saat

Kanat Açıklığı 12 mt.

Yükseklik 2.2 mt.

Uzunluk 6.5 mt.

İtki Tipi 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Operasyonel – Maksimum İrtifa 18.000 feet – 25.000 feet

SavunmaSanayiST