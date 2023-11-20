BAE'den Türkiye kararı ülkemizde gündem olurken NYSE BAE'yi yenilikçi ekonomik stratejilerinden dolayı övdü

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), küresel finans ortamını geliştirmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile daha güçlü bağlantılar kuruyor. NYSE temsilcisi John Tuttle, bugün ülkeye yaptığı açılış ziyareti sırasında BAE'yi yenilikçi ekonomik stratejilerinden dolayı övdü. Bu övgü, NYSE'nin Abu Dabi Menkul Kıymetler Piyasası (ADX) ile Doğu-Batı piyasa bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlayan bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalamasıyla birlikte geldi.

NYSE ve ADX arasındaki ortaklık, şirketlerin her iki borsada aynı anda listelenmesine olanak tanıyacak ikili listeleme gibi girişimleri hayata geçirecek. Bu hamlenin ABD'li yatırımcılara Körfez bölgesindeki kazançlı yatırım fırsatlarına daha fazla erişim sağlaması bekleniyor. Ayrıca işbirliği, endeksler ve Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) dahil olmak üzere yeni finansal araçların geliştirilmesine odaklanarak yatırım seçeneklerini daha da çeşitlendirecek.

Tuttle, özellikle çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamaları alanlarında bilgi alışverişinin öneminin altını çizdi. NYSE ve ADX, bu kilit alanlardaki uzmanlıklarını paylaşarak piyasa bağlantılarını güçlendirmeyi ve MENA bölgesinin yüksek performanslı piyasalarına daha fazla yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor.

Bu ittifak, finansal altyapının güçlendirilmesi ve uluslararası yatırımcıların Körfez piyasalarına erişiminin teşvik edilmesinde önemli bir adımı temsil etmekte ve Doğu-Batı ekonomik bağlarının güçlendirilmesine yönelik ortak bir kararlılığı yansıtmaktadır.

BAE'den Türkiye'ye 50 bin fidan bağışı haberi;

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesinin Türkiye'ye 50 bin fidan bağışında bulunduğunu duyurdu.

50 bin fidan dikimi

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesiyle Türkiye ilişkilerinin 50. yıl dönümünün kutladığını hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel topraklarında, özellikle Ankara'da bir hatıra ormanı kurulduğunu ve dikildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Ülkesinin, Türkiye'de 50 bin anıt ağaç dikme projesi olduğunu duyuran Zahiri, bunu "İki dost ülkenin halklarını bir araya getiren dostluğun simgesi" olarak nitelendirdi.

Zahiri, bu girişimin BAE'nin çevreyi koruma ve sürdürebilirliği teşvik etme taahhüdü çerçevesinde yapıldığını belirterek biyoçeşitliliği korumanın önemini vurguladı.

Bu yıl 30 Kasım ila 12 Aralık tarihlerinde BAE'nin ev sahipliğinde Dubai'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) değinen Zahiri, bu etkinliğin uluslararası toplumun iklim değişikliği sorunlarına olan bağlılığını ifade etmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başta Sıfır Atık Girişimi olmak üzere çevrenin korunmasına yönelik çabalarına övgüde bulundu.