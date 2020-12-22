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Ekonomi BAE'den Türkiye kararı
Ekonomi

BAE'den Türkiye kararı

BAE, Türkiye'ye yönelik bir süredir askıya aldığı uçuşları Ocak 2021 itibariyle tekrar başlatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:10:00 -
BAE'den Türkiye kararı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı "Etihad Havayolları" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya altığı Abu Dabi-İstanbul uçak seferlerine 10 aydan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.

Etihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi-İstanbul tarifeli uçak seferlerine, haftada 2 sefer olmak üzere Ocak 2021'de yeniden başlayacağı ifade edildi.

Etihad'ın yanı sıra BAE'deki 3 havayolu firması, geçen hafta, İstanbul'a uçak seferlerinin yeniden başlandığını bildirmişti.

BAE, Mart 2017'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul'a yapılan uçak seferlerini askıya almıştı.

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