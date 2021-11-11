BAE'den Suriye hamlesi
Geçtiğimiz günlerde Beşşar Esed ile bir araya gelen BAE'li yetkililerin ardından Arap ülkesinden flaş bir adım geldi.
BAE'li firmalar, Suriye hükümeti ile Şam kırsalında 300 megawatt enerji kapasiteli bir elektrik santrali inşa edilmesine yönelik sözleşme imzaladı.
2011'de başlayan krizden bu yana Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) firmalar, Suriye Elektrik Bakanlığı ile başkent Şam yakınlarında bir elektrik santrali inşa edilmesine dönük sözleşme imzaladı.
SANA'nın aktardığına göre BAE merkezli firmalar, sözleşme kapsamında Şam kırsalındaki Teşrin elektrik santrali yakınlarında bulunan Vadi er-Rabi bölgesinde, 300 megawatt kapasiteli bir elektrik santrali kuracak.
Elektrik tedariği, enerji altyapısı savaş boyunca ciddi hasarlar alan Suriye'nin en önemli sorunları arasında yer alıyor.
Bununla birlikte 2 gün önce BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.