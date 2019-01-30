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BAE'den skandal casusluk! Türk bakanı hedef aldılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerikan casus yazılımıyla Katar ve Türkiye'yi dinlediği ortaya çıktı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:54
BAE'den skandal casusluk! Türk bakanı hedef aldılar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratının 'Kuzgun Projesi', Karma adındaki siber casusluk yazılımını kullanarak Ortadoğu'da yüzlerce siyasi ismin akıllı telefonlarına erişim sağladı. Genelde eski ABD'li istihbaratçılardan oluşan Kuzgun Projesi'nin dinlediği isimler arasında Katar Emiri ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de var.

BAE için çalışan eski ABD hükümeti istihbarat ajanlarının Karma adında karmaşık bir casusluk yazılımıyla aktivistlerin, diplomatların ve rakip yabancı liderlerin telefonlarını 'hacklediğini' duyuran Reuters haber ajansı, hedef alınan Ortadoğu'nun yüzlerce önde gelen siyasi kişiliği içinde eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani ve Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alavi bin Abdullah'ın da olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek: Korkunç ve çok rahatsız edici

Reuters'in iddialarla ilgili görüşünü aldığı Mehmet Şimşek, telefonuna zorla girilmesini 'korkunç ve çok rahatsız edici' diye niteledi.

''Karma" nasıl çalışıyor?

'Karma' ismi verilen casus yazılımın, BAE istihbaratı bünyesinde oluşturulan Kuzgun Projesi isimli bir siber operasyonlar grubu tarafından kullanıldı. Grupta, BAE güvenlik güçlerinin yanısıra Abu Dabi yönetimi için para karşılığı çalışan eski ABD istihbarat görevlileri de yer alıyor.

Kuzgun Projesi'nde daha önce görev almış olan ve hiçbiri BAE vatandaşı olmayan 5 kişiden alınan bilgilere dayandırılan habere göre, Karma isimli casus yazılım, iPhone telefonlara uzaktan kolayca erişim sağlayabiliyor.

Android cihazlarda çalışmayan ve telefon görüşmelerine müdahale edemeyen Karma, benzerlerinin aksine herhangi bir bağlantıya tıklanılmasını gerektirmiyor.

Kuzgun Projesi'nin eski çalışanları, siber silahın nasıl çalıştığını tam olarak bilmediklerini söylemekle birlikte (uzmanlara göre böyle bir silahın çalışma prensiplerini, geliştirici mühendisler dışındaki kişilerin bilmemesi sıradışı değil), iMessage programı aracılığıyla gönderilen bir bağlantı yoluyla hedeflerin telefonuna ulaşıldığını düşünüyor.

Telefona ulaşmak için, hedefteki kişinin bağlantıyı tıklaması gerekmiyor. Dolayısıyla Karma'nın hedefteki iPhone'a kurulabilmesi için çoğunlukla bir telefon numarası bile yeterli olabiliyor.

2016 ve 2017 yıllarında kullanılan Karma isimli 'siber silah' yardımıyla pek çok fotoğraf, e-posta, kısa mesaj ve konum bilgisinin ele geçirildiği düşünülüyor.

Yazılım ayrıca hackerların kayıtlı şifreleri ele geçirmesine de yardımcı oluyor.

Karma'nın halen kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyor, ancak habere göre Apple'ın 2017 sonunda yaptığı güvenlik güncellemlerinin ardından Karma'nın etkisi bir hayli azalmış.

Kimlere karşı kullanıldı?

Kuzgun Projesi'nin eski çalışanlarının aktardıklarına göre, Karma, aktivistlerden bölgesel rakip olan ülkelerin yöneticilerine kadar birçok isimden bilgi toplamak için kullanıldı.

Bunların içinde Katar hükümeti ve Müslüman Kardeşler gibi yapılar da bulunuyor.

Casus yazılım, BAE hükümetine, şantaj yapılabilecek materyaller ve cinsel içerikli fotoğraflar ele geçirme konusunda da yardımcı oldu.

Çoğunluğunu eski ABD istihbarat çalışanlarının oluşturduğu Kuzgun Projesi ekibi, DarkMatter isimli BAE'ye bağlı bir siber güvenlik şirketi tarafından çalıştırılıyor. Karma isimli yazılım ise BAE hükümeti tarafından yurtdışındaki bir satıcıdan alındı.

Ancak Reuters, bu şirketin ismi ve hangi 'hedeften' hangi bilgilerin BAE hükümeti tarafından ele geçirildiği bilgilerine yer almıyor.

Reuters, konuyla ilgili olarak Katar, Umman ve Türkiye'nin Washington büyükelçilikleri ile BAE hükümet yetkilileri ve NSA'e ulaşılmaya çalışıldığını, ancak iddialara ilişkin bir yanıt alamadıklarını kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 21:54
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