BAE’den İslahiye’ye geldiler! Yardıma böyle koştular
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İslahiye'de kurduğu sahra hastanesi yaraları sarıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/baeden-islahiyeye-geldiler-yardima-boyle-kostular-47414
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İslahiye'de kurduğu sahra hastanesi yaraları sarıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/baeden-islahiyeye-geldiler-yardima-boyle-kostular-47414
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