  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BAE’den İran’a tebrik mesajı
Dünya

BAE’den İran’a tebrik mesajı

BAE, İran Cumhurbaşkanı'na devrimin yıl dönümü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:36:00 -
BAE’den İran’a tebrik mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, İran devriminin 42. yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde Başkan Al Nayhan'ın yanı sıra, BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhamed bin Reşid al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da Ruhani'ye bir tebrik mesajı gönderdiği ifade edildi.

İran ile bölgesel düzeyde uzun yıllardır karşı karşıya gelen Abu Dabi yönetiminin, uzun yıllardan sonra Tahran'a bir tebrik mesajı göndermesi dikkati çekti.

BAE ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 2015'ten beri Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere karşı askeri operasyonlar sürdürüyor.

BAE'nin müttefiki Suudi Arabistan, İran'ı sık sık bölge istikrarı ve güvenliğini bozan bir faktör olarak tanımlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın dediği gün geldi çattı... Müjde açıklanıyor! İşte tahminler
Gündem

Erdoğan'ın dediği gün geldi çattı... Müjde açıklanıyor! İşte tahminler

Gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü açıklayacağım" dediği müjdeye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın ..
CHP'de iki isim daha istifa etti!
Siyaset

CHP'de iki isim daha istifa etti!

CHP'de Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin istifasının ardından eski genel başkanlarla görüşen 3 eski milletvekilinden ikisi Mev..
Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay