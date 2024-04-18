BAE’den Fas’a bomba transfer!

Fransa, 30 adet Mirage 2000-9 savaş uçağını BAE’den Fas’a devretmeyi kabul etti.

Fransa, üç yıl askıda kalan 30 adet Mirage 2000-9’un Birleşik Arap Emirlikleri’nden Fas’a transferini kabul etti. Onay, Fas ve Fransa Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmelerin ardından 10 Nisan günü verildi. Army Recognition tarafından yapılan habere göre Emmanuel Macron yönetiminin bu uçakları Ukrayna’ya teslim etmek üzere yeniden satın alma arzusuyla beklenildi. Ancak bu teklifin reddedilmesinin ardından Mirage 2000’lerin geleceği yeniden tartışma konusu oldu.

Abu Dabi ile Paris arasındaki ilk satış sözleşmesine göre bu uçakların üretici ülke Fransa onay verene kadar üçüncü bir tarafa devredilmesi yasak olduğundan 30 savaş uçağının devri Fransa’nın muhalefetiyle karşılaştı ve Paris’in onayını gerektirdi. Madrid merkezli İspanyol gazetesi olan La Razon’a göre ise bu transfer, Abu Dabi’nin 80 adet Rafale almasını sağlayacak daha geniş kapsamlı bir işbirliği anlaşmasının parçası.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin bir parçası olarak Fas’a hibe etmeye karar verdiği “Mirage 2000-9” uçakları, BAE Hava Kuvvetleri için özel olarak üretilen bu tipin en son versiyonudur ve yüksek hassasiyetli hava saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan gelişmiş yeteneklere ve modern teknolojiye sahiptir. Söz konusu kaynaklara göre bu uçakların Fas’a transferi, bölgesel gerginliklerin yaşandığı bir dönemde hava kuvvetlerini güçlendirmek için acil bir gereklilikti.

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Mirage 2000-9, Fransız Dassault Aviation şirketi tarafından geliştirilen ünlü Mirage 2000 savaş uçağı serisinin gelişmiş bir versiyonudur. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanan bu varyant, operasyonel yetenekler ve yerleşik teknolojilerdeki önemli gelişmelerle ayırt edilir. Modern aviyonik sistemler, sofistike radarı ile gelişmiş tespit yetenekleri ve çok çeşitli mühimmat taşıma kabiliyeti ile donatılan Mirage 2000-9, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra hassas yer saldırıları için de optimize edilmiştir.

Mirage 2000, gövde ve kanatlar arasında dağıtılmış dokuz eklenti noktasında maksimum 6300 kilogram faydalı yük taşıyabilir. Bu, havadan havaya ve havadan karaya füzeler, güdümlü veya konvansiyonel bombalar ve 30 mm DEFA dahili top dahil olmak üzere çeşitli silahları taşımasına olanak tanır.