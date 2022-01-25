BAE'den alkolden sonra bir skandal adım daha

Münübe Yılmaz

Dünyanın en büyük otel ve kumarhane işletmecilerinden Wynn Resorts, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Ras Al Khaimah şehrinde "oyun alanı" olan lüks bir tatil köyü inşa edeceğini duyurdu. Wynn Resorts’tan yapılan açıklamada, tatil köyünde kumar oynatılıp oynatılmayacağına ilişkin bir bilgi verilmedi, ancak Ras Al Khaimah Turizm Geliştirme Kurumu (RAKTDA), eğlence kurallarının gevşetilebileceğinin bir işareti olarak, "entegre tatil köylerini" düzenlemek için yeni bir Eğlence ve Oyun Düzenleme Departmanı oluşturduklarını bildirdi. RAKTDA, yeni departmanın en büyük önceliğinin "her düzeyde eğlence amaçlı oyun oynanmasını düzenlemek” olacağını belirtti.

“Entegre tatil köyleri” tipik olarak kumarhaneleri ve diğer eğlence tesisleri olan otelleri ifade ediyor.

Yorumcular, BAE'nin, artan bölgesel rekabetin ortasında bir turizm ve iş merkezi konumunu korumak için kumara izin verebileceğini belirtiyor.

Dubai, kumar lisansları verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı

Geleneksel olarak BAE'deki en liberal emirlik olan Dubai, Nisan ayında kumar lisansları verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Ras Al Khaimah yetkilileri ve Wynn tarafından duyurulan Wynn tatil beldesi, 2026'da tamamlanacak. Tesis, Ras Al Khaimah kıyılarındaki insan yapımı bir ada olan Al Marjan'da yer alacak.

Mülkiyetin ana geliştiricisi Marjan'ın CEO'su Abdulla al-Abdooli, "Birinci sınıf bir otel, eğlence ve oyun olanakları içeren entegre tesis, Emirlik'in dünyanın dört bir yanından turist çekmek için destinasyon stratejisine katkıda bulunacak" dedi.

BAE, geçen yıl, tarihindeki en kapsamlı yasal “reformları(!)” açıklamıştı. Büyük değişiklikler arasında evlilik öncesi cinsel ilişkilerin ve alkol tüketiminin suç olmaktan çıkarılması yer almıştı.