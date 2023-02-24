BAE'den ABD'yi kızdıracak hamle: Çin'den satın alacaklar

Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Çin’den Hongdu JL-10 (L-15) eğitim ve hafif taarruz uçağı tedarik edeceği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri eğitim ve hafif taarruz uçağı ihtiyacını Çin’den karşılayacak. BAE’nin resmi haber ajansı Emirates News Agency’a konuşan BAE’li yetkililer Çin’in geliştirdiği L-15 eğitim ve hafif taarruz uçağının alınacağını açıkladı. İki ülke arasındaki anlaşma şu anda devam eden IDEX 2023 savunma sanayii fuarında imzalandı.

BAE’de düzenlenen IDEX 2023 savunma sanayii fuarında Çin, L-15 eğitim ve hafif taarruz uçağı, Y-20 nakliye uçağı ve Shenyang J-31 (FC-31) hayalet savaş uçağı ile yer alıyor. Çin’in L-15 uçakları 2021’de BAE’nin Dubai kentinde düzenlenen Dubai Airshow 2021’de gösteri uçuşu gerçekleştirmişti.

BAE’nin Çin devletine bağlı şirket olan Aviation Industry Corporation of China (AVIC) tarafından geliştirilen L-15’lerden kaç adet alınacağı ve yapılan sözleşmenin maliyeti hakkında açıklama yapılmadı. Şubat 2022’de BAE, AVIC’nin ihracat kanadı olan China National Aero-Technology Import and Export Corp ile opsiyonlu 12 adet L-15 satın almak için bir sözleşme imzalamak için çalıştığını belirtmişti. İlk başta 12 adet alımdan sonra 36 adet daha L-15’in alınması planlanıyor.

Hongdu JL-10 (L-15) eğitim ve hafif taarruz uçağı

L-15, Çin tarafından Hava Kuvvetleri ve Donanma Hava Kuvvetleri’nin gelişmiş jet eğitim ve hafif taarruz uçağı ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir. Çift motorlu bir tasarım olan L-15, 2 adet Ivchenko Progress AI-222 serisi turbofan motora, 3000 kg mühimmat yükü kapasitesi ve 1.4 Mach azami hıza sahiptir. Zambiya ve Etiyopya L-15’in Çin’den sonra ilk müşterileridir.

L-15 ve muadili olan uçakların mensup olduğu jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçakları son yıllarda Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’da yaygın olan birçok küçük ve orta ölçekli savunma bütçelerine sahip ülkeler tarafından tercih edilmeye başlanmıştır.

Eğitim işlevlerinin yanı sıra savaş uçaklarının kullandığı mühimmatların çoğunu daha düşük yük kapasitesiyle olsa da kullanabilmeleri ve benzer aviyoniklere sahip olmalarına karşın önemli ölçüde daha düşük birim ve işletme maliyetlerine sahip olmaları bu yaygınlaşmanın ana sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir.

DefenceTürk