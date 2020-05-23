BAE'den 20 milyon dolarlık kirli yardım
Birleşik Arap Emirlikleri, yeni tip koronavirüs nedeniyle ABD'ye 20 milyon dolar değerinde bir yardım yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'ye koronavirüsle mücadele kapsamında 20 milyon dolar değerinde yardımda bulundu.
ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde kurulan bir koronavirüsle mücadele merkezine, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nehyan, 200 binden fazla test kiti bağışladı.
Bölge yetkilileri söz konusu yardımların 20 milyon doları aşkın bir meblağ değerinde olduğunu ifade etti.
ABD koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında.
Ülkede şimdiye dek 1 milyon 648 bin 959 vakaya rastlanırken, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 97 bin 732'ye ulaştı.
Kaynak: Mepa News