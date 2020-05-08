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BAE’den 195 Türk vatandaşı Samsun’a getirildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) 195 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları’na(THY) ait uçakla Samsun’a getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:21:01 -
BAE’den 195 Türk vatandaşı Samsun’a getirildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) 195 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları’na(THY) ait uçakla Samsun’a getirildi.


Korona virüsü salgını nedeniyle Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’nden 195 Türk vatandaşı THY’ye ait uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na indi.


İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve AFAD’a bağlı ekipler uçaktaki yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi, valizler ise dezenfekte edildi. Ateşi yüksek çıkanlar ambulansla hastaneye sevk edildi. Bazı vatandaşların yurt dışından yanlarında televizyon getirdikleri görüldü.


İşlemlerinin ardından 195 kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacakları Sinop’a otobüslerle gönderildi.

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