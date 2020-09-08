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Dünya BAE'de İsrail isyanı
Dünya

BAE'de İsrail isyanı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin aksine çok sayıda insan İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki gösteriyor. BAE'de kurulan Normalleşmeyle Mücadele Birliği, İsrail'den gelen her türlü ürünün boykot edilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:48:00 -
BAE'de İsrail isyanı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına karşı BAE halkı tepkisini sürdürüyor. BAE'de kurulan Normalleşmeyle Mücadele Birliği, İsrail'den gelen her türlü ürünün boykot edilmesi çağrısı yaptı.

BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, BAE vatandaşlarına İsrail'den gelen her türklü ürünün boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail pazarı da işgal edecek

Yapılan açıklamada, İsrail'in ürünlerinin, normalleşme anlaşması çerçevesinde kısa süre içinde BAE pazarlarında pay sahibi olacağı uyarısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos 2020 tarihinde İsrail ve BAE arasında normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasından sonra, 22 Ağustos'ta İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan bir birlik kuruldu. Normalleşmeyle Mücadele Birliği, İsrail ile karşılıklı iş birliğinin tehlikeleri konusunda farkındalık uyandırıcı bir rol üstlenip halka uyarılarda bulunuyor.

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