BAE'de Hindu tapınağı açıldı!

Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de inşaatı tamamlanan Hindu tapınağının faaliyete girdiğini belirtti.

Hindu tapınağının açılış töreninde bir konuşma yapan Modi, BAE'nin katkılarından övgüyle söz etti.

BAE'nin Dubai kentindeki Burc Halife ve başkent Abu Dabi'deki Şeyh Zaid Camisi'nin yanı sıra birçok yüksek binayla bilindiğine dikkati çeken Modi, BAE'nin artık kimliğine yeni bir kültür eklediğine vurgu yaptı.

Hindu tapınağın birkaç yıl süren zorlu çalışmaların meyvesi olduğunu söyleyen Modi, bu tapınağın Hindistan ile BAE arasındaki ilişkilere katkı sunacağını ifade etti.

Hindistan medyasındaki haberlere göre, Abu Dabi'de Orta Doğu'nun en büyük Hindu tapınağı açıldı.

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BAE'de 2019'da resmi törenle temeli atılan Hindu tapınağı, Dubai ile Abu Dabi Otoyolu yakınında 55 bin metrekare alana inşa edildi.

Kaynak: AA