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Aktüel BAE'de dikkat çeken tuhaf bakanlık: Ulusal Refah Programı’na destek verdi! Gündeme düşen olay
Aktüel

BAE'de dikkat çeken tuhaf bakanlık: Ulusal Refah Programı’na destek verdi! Gündeme düşen olay

Yeniakit Publisher
2023-12-28 22:57:00 - 2023-12-28 22:59:30
BAE'de dikkat çeken tuhaf bakanlık: Ulusal Refah Programı’na destek verdi! Gündeme düşen olay

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları tam gaz devam ederken halkına sürekli siyasi, diplomatik ve insani destek sağlayan Arap ülkesi BAE'nin Mutluluk Bakanlığı olduğunu biliyor muydunuz! Gündem olan bakanlık...

BAE’de Mutluluk Bakanlığı var!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) olduğu iddia edilen Mutluluk Bakanlığı da gerçekten varmış.

2016 yılında BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum, Mutluluk ve Hoşgörü Bakanlığı’nın kurulduğunu belirterek Uhud bint Halfan er-Rumi’yi Mutluluktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atamış. teyit.org'a göre: Ulusal Mutluluk ve Refah Programı’nın bir parçası olarak kurulan Bakanlık, toplumsal refah ve mutluluğu arttırmaya yönelik politikalar geliştirmeyi amaçlıyor. 

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