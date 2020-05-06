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Dünya

BAE’de dehşet anları! Dev gökdelen cayır cayır yandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 190 metre yüksekliğindeki bir gökdelende yangın çıktı. Hızlanan yangın neredeyse gökdelenin tamamında yayıldı. Öte yandan yanan gökdelendeki insanların yangın büyümeden önce tahliye edildiği, yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 08:34:00 -

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bir gökdelende yangın çıktı. Yangının 3 saat içerisinde söndürüldüğü, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

190 metrelik gökdelen alevlere teslim oldu

BAE’deki Şarika kentinde bulunan ve 190 metre yüksekliğindeki ‘Abbco Tower’ adlı gökdelende yangın çıktı. Yangın hızlanarak neredeyse gökdelenin tamamında yayıldı. BAE medyası, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını; 5 kişinin solunum güçlüğü nedeniyle sağlık ekiplerine başvurduğunu duyurdu. Öte yandan, yanan gökdelendeki insanların da yangın büyümeden önce tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

3 saatten az sürede söndürüldü

Khaalej Times’ın haberine göre, gökdelenin bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri yangını 3 saatten az sürede söndürdü. Gökdelenin çevresindeki 5 binanın da güvenlik nedeniyle tahliye edildiği ifade edilirken; yanan gökdelenden düşen parçalar nedeniyle çok sayıda otomobilin hasar gördüğü bildirildi.

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