  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BAE'de büyük vurgun! Yapay zeka ile görülmemiş soygun
Dünya

BAE'de büyük vurgun! Yapay zeka ile görülmemiş soygun

Forbes dergisinde yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zeka ile banka müdürlerinin sesleri taklit edilerek 35 milyon dolar çalındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 22:29:00 -
BAE'de büyük vurgun! Yapay zeka ile görülmemiş soygun

2020'nin başlarında, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir banka müdürü, sesini tanıdığı ve daha önce konuştuğu bir şirketin müdüründen bir telefon aldı. Müdürün iyi haberleri vardı: bir şirketi satın almak üzereydi, bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesine ihtiyacı vardı.

Prosedürleri koordine etmek için Martin Zelner adında bir avukat tutulmuştu ve banka müdürü gelen kutusunda müdür ve Zelner'den gelen e-postaları görebiliyor ve paranın transferinin gerekli olduğunu doğrulayabiliyordu. Banka müdürü, her şeyin meşru göründüğünü düşünerek transferleri yapmaya başladı.

Forbes tarafından ortaya çıkarılan bir mahkeme belgesine göre, BAE Centennial Bank tarafından tutulan ABD merkezli hesaplara giren 400 bin dolarlık çalıntı paranın izini sürmek için ABD’den yardım istedi.

Dubai Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullandı. BAE, aralarında banka müdürleri ve finans uzmanlarının bulunduğu 17 kişinin aldatıldığını söyledi. Kurbanların ismi ise açıklanmadı.

ABD’li avukat Martin Zelner konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Kaynak: Habertürk

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir: Türkiye o defteri açarsa zararlı çıkarlar
Gündem

İsmail Demir: Türkiye o defteri açarsa zararlı çıkarlar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yunanistan için en akıllıca yol Türkiye ile iş birliği yapmaktır. Silahlanma yarışına girer gibi yapı..
Bayraktar duyurdu! T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a şok!
Gündem

Bayraktar duyurdu! T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a şok!

Selçuk Bayraktar'ın başkanlığını yaptığı T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'ın iftirasına tepki gösteren Haluk Bayraktar, konuyu yargıya t..
Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?
Gündem

Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini değerlendird..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay