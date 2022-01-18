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Dünya BAE vurulmuştu... Muhammed bin Zayid'den flaş karar!
Dünya

BAE vurulmuştu... Muhammed bin Zayid'den flaş karar!

Husiler BAE'nin yakıt tankerlerini vurmuş, saldırı dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin de kınadığı saldırının ardından BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid uluslararası görüşmelerini iptal etti. Zayid'in kararı, saldırının ve zayiatın boyutunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 07:27:00 - 2022-01-18 08:00:53
BAE vurulmuştu... Muhammed bin Zayid'den flaş karar!

Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in telefonda görüştü.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Moon ile Bin Zayid Al Nahyan arasındaki görüşmenin iptal edildiği duyuruldu.

BAE'yi ziyaret eden Moon Jae-in ile Bin Zayid arasındaki görüşmenin iptalinin, Abu Dabi'deki saldırıların ardından BAE tarafından talep edildiği kaydedildi.

Öte yandan BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, iki lider arasındaki telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra ikili iş birliği ve bunun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Allahın laneti üzerine olsun

korkmakta haklısın siyonun iti sadece sen değil hepiniz çıldıracaksınız
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Nuri BALKANOĞLU

İyi oldu iyi oldu Daha prensin kafasına cok bombalar patlasın Not: ALLAH Ehl-i imanıda muhafaza eylesin
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