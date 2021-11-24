BAE Veliaht Prensi Al Nahyan Ankara'da

Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uzun aradan sonra başlayan diplomasi trafiği, bugün Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın Ankara ziyareti ile ileri bir aşamaya geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Anlaşmalar imzalanacak

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Heyetlerarası görüşmelerin ardından ikili kameraların karşısına geçecek, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak.

2012'den sonra ilk yüz yüze temas

Bu ziyaret, aynı zamanda Al Nahyan ve Erdoğan’ın Şubat 2012’den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olması açısından önem taşıyor. İki isim 31 Ağustos’ta da telefonla görüşmüştü.





