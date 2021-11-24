  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dış basın ve muhalefet pişti oldu! Muhalefet söylüyor, Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan dış basın tekrarlıyor

Savcı Sayan'dan dolar yorumu

Genç nesil bunu bilmiyor! Gündüz edebiyat dersinde öğleden sonra pazarda

Dünyaca tanınan 'ekonomik tetikçi' itiraf etti! Yeni savaş taktiği döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…

Komşuda 25 Kasım gelişmesi! Türkiye varken adım atacaklar mı?

Alparslan: Büyük Selçuklu başrolü ve yapımcısından bomba açıklamalar! Yeni projeyi resmen duyurdu

Beş maddede yeni ekonomi modeli ve önemli atılımlar

"Hepinizin canı cehenneme müptezeller"

Bakan Soylu’dan ‘kayıp silahlara’ ilişkin konuştu: İşte 15 Temmuz’da devletin kaybolan silahları!

Tüpraş'tan 10 milyar dolarlık yatırım açıklaması
Gündem BAE Veliaht Prensi Al Nahyan Ankara'da
Gündem

BAE Veliaht Prensi Al Nahyan Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:07:00 - 2021-11-24 16:15:39
BAE Veliaht Prensi Al Nahyan Ankara'da

Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uzun aradan sonra başlayan diplomasi trafiği, bugün Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın Ankara ziyareti ile ileri bir aşamaya geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Anlaşmalar imzalanacak

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Heyetlerarası görüşmelerin ardından ikili kameraların karşısına geçecek, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak.

2012'den sonra ilk yüz yüze temas

Bu ziyaret, aynı zamanda Al Nahyan ve Erdoğan’ın Şubat 2012’den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olması açısından önem taşıyor. İki isim 31 Ağustos’ta da telefonla görüşmüştü.

100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den flaş 'Türkiye' açıklaması!
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den flaş 'Türkiye' açıklaması! "Yeni bir dönem başlatıyoruz"

Siyaset

100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den flaş 'Türkiye' açıklaması! "Yeni bir dönem başlatıyoruz"

 



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı saldı! Öyle bir rakam verdi ki: Bunu ilk kez duyacaksınız
Ekonomi

Altın için tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı saldı! Öyle bir rakam verdi ki: Bunu ilk kez duyacaksınız

Gram altın için önce 650 lira, daha sonra ise 800 lira öngörüsü yapan stratejist ve araştırmacı yazar Haluk Özdil bu kez 1000 lirayı işaret ..
'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti
Siyaset

'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti

Geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmasında bakanlığı döneminde MGK'da askerler kendisini acımasızca eleştirirken dönemin başbakanı Recep Tayyip..
Siyaset

"Hepinizin canı cehenneme müptezeller"

Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, ekonomi yönetimini eleştiren muhalefete "Hepinizin canı cehenneme", "Müptezeller" gibi ifa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay