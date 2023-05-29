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Ekonomi BAE ve Mısır, Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine göz dikti! Flaş hamleyi yaptılar
Ekonomi

BAE ve Mısır, Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine göz dikti! Flaş hamleyi yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-05-29 13:03:00 -
BAE ve Mısır, Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine göz dikti! Flaş hamleyi yaptılar

Türkiye'ye gitme planı yapan Rus turistleri ülkelerine çekme planları yapan BAE ve Mısır'dan dikkat çeken adım geldi. İki Arap ülkesi fiyatları düşürme kararı aldı.

2023 yılı Nisan ayında Rusya’da ülkelere göre ortalama tatil fiyatları belli oldu.

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın Rosstat’dan derlediği verilere göre, 2023 yılı Nisan ayında Rusya’da tatil turları fiyatlarında en pahalı Mısır oluken BAE ve Türkiye arkasından geliyor. Fiyatlar birbirine yaklaştı.

Nisan'da Türkiye tatil fiyatları arttı, Mısır ve BAE geriledi

Nisan’da Türkiye tatil fiyatları aylık % 11,5 ve yıllık % 17,4 arttı. Mısır fiyatları aylık % 7 gerilerken yıllık % 13,4 yükseldi. Diğer yandan BAE fiyatları da aylık % 9 düşerken yıllık % 7,3 arttı.

Türkiye'nin turizm geliri

Türkiye'nin turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre %53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar oldu. 2022'deki gelirin 34 milyar 477 milyon 12 bin dolarını kişisel harcamalar, 11 milyar 807 milyon 895 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm Ajansı
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