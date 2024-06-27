BAE ve Mısır Gazze'ye asker gönderebilir: Gazze'yi ABD, Arap rejimleri yönetecek! Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne asker gönderebilir.

Konuyla ilgili bilgi sahibi üç yetkilinin Salı günü The Times of Israel'e verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgeye yaptığı son ziyaret sırasında mevkidaşlarına BAE ve Mısır'ın savaş sonrası Gazze'de kurulacak güvenlik gücüne katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Buna göre Blinken iki hafta önce Katar, Mısır, İsrail ve Ürdün'e yaptığı ziyaretler sırasında muhataplarına ABD'nin bu konuda ilerleme kaydettiğini ve yerel Filistinli subaylarla birlikte çalışacak bir gücün oluşturulması için Kahire ve Abu Dabi'den destek aldığını ifade etti.

Ancak yetkililer, Mısır ve BAE'nin katılımları için, girişimin gelecekteki bir Filistin devletine giden yolun açılması gibi şartlar ileri sürdüklerini kaydetti.

Konu hakkında bilgi sahibi üçüncü bir kaynak ise Mısır'ın aynı zamanda İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini de talep ettiğini söyledi.

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Haberlere göre Blinken muhataplarına ABD'nin güvenlik gücünün kurulmasına ve eğitilmesine yardımcı olacağını söyledi. mepanews'in aktardığı haberde: Bu doğrultuda ABD ayrıca bu gücü geçici olarak yetkilendirecek, bu güç daha sonra ise tamamen Filistinli bir yapıyla değiştirilecek.

12 Haziran'da Doha'da düzenlenen basın toplantısında Blinken, ABD ve ortaklarının Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin planlarını yakında açıklayacaklarını söylemişti.

The Times of Israel'e konuşan yetkililer, ABD'nin bu konu üzerinde çalıştığını ve Suudi Arabistan'ın yeniden inşa çabalarına öncülük etmesini umduğunu vurguladı.

Planın hayata geçmesi halinde Gazze İsrail işgali ardından ABD ve Arap rejimleri tarafından ortaklaşa yönetilecek.

Blinken aylardır Suudi Arabistan, BAE, Katar, Ürdün, Mısır ve Filistin Yönetimi'nden muhataplarının oluşturduğu bir temas grubuyla görüşmeler yapıyor. Blinken ayrıca Gazze'nin savaş sonrası istikrara kavuşturulması için geniş bir uluslararası destek sağlamak amacıyla Fas, Bahreyn, Türkiye, Endonezya ve diğer ülkeleri de devreye sokmuş durumda.