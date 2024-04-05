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Dünya BAE ve Mısır açıkladı: Gazze'ye yardım kararının ardından 24. Kez havadan yardım ulaştı! İşte gelişmeler
Dünya

BAE ve Mısır açıkladı: Gazze'ye yardım kararının ardından 24. Kez havadan yardım ulaştı! İşte gelişmeler

Yeniakit Publisher
2024-04-05 22:23:00 - 2024-04-05 22:25:24
BAE ve Mısır açıkladı: Gazze'ye yardım kararının ardından 24. Kez havadan yardım ulaştı! İşte gelişmeler

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), "İyilik Kuşları" Operasyonu ilgili aldıkları yeni kararı duyurdu. İsrail'in devam eden saldırısının insani yardımların dağıtımı kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyine 24'nci kez havadan yardım ulaştırdı.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), "İyilik Kuşları" Operasyonu kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyine 24’nci kez havadan yardım ulaştırdı.

Operasyon Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve Mısır Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine ait ortak ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Düşürme operasyonuna BAE Hava Kuvvetlerine ait iki C17 uçağı ile Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir C130 uçağı ve bir C295 uçağı katıldı.

İyilik Kuşları Girişimi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki izole ve ulaşılması zor bölgelere, 4 uçakla taşınan 82 ton gıda ve yardım malzemesi ile yardım gerçekleştirdi. Bu yardımların toplamı, harekatın başlangıcından bu yana 1.321 tona ulaştı.

"İyilik Kuşları" operasyonu, BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan'ın direktifleri doğrultusunda 5 Kasım'da başlatılan ‘’Cesur Şövalye 3’’ operasyonu çerçevesinde gerçekleşiyor. 
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BAE, Kızılay, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan İnsani Çalışmalar Vakfı, Zayed Bin Sultan Al Nahyan Hayırseverlik ve İnsani Çalışmalar Vakfı gibi ülkedeki hayır kurumlarının ortak çabalarıyla sağlanan bu yardım sayesinde Ramazan ayı boyunca destekler ikiye katlandı.

Birkaç hafta boyunca devam edecek olan "İyilik Kuşları", Gazzelileri desteklemek için yüksek düzeyde BAE-Mısır ortak koordinasyonunu temsil ediyor.

Bu cömert girişim, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Filistinli kardeşlere her türlü insani yardımı sağlama ve acılarını hafifletme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

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