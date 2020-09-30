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Dünya BAE ve Bahreyn’de halk normalleşmeye karşı
Dünya

BAE ve Bahreyn’de halk normalleşmeye karşı

İsrail’le normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’de halk anlaşmalara tepkili.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:09:00 - 2020-09-30 23:13:56
BAE ve Bahreyn’de halk normalleşmeye karşı

BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliğinden Hamed eş-Şamisi, Körfez halklarının İsrail’le normalleşmeye karşı olduğunu, ancak Abu Dabi yönetiminin şiddet ve baskı uygulamalarıyla sindirildiğini söyledi.

BAE baskı uyguluyor

Şamisi, “BAE rejimi, politikalarına itiraz etmeyi doğrudan suç sayan yasalar çıkardı. Bu suçun da 10 yıl hapis ve bir milyon dirhem (272 bin dolar) para cezası var. Halk sindirildi. Emirlik halkı içeride kelepçeli durumda. Eğer görüşleri devletin politikalarına ters ise bunları ifade edemezler. BAE yönetimi faklı görüşlere sahip birçok insanı gözaltına aldı” derken halkın dün olduğu gibi bugün de Filistin davasının yanında olduğunu belirtti. Şamisi aynı durumun Bahreyn’de de geçerli olduğunu ve yönetimlerin farklı seslere ağır cezalar verdiğini söyledi.

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