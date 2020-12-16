BAE ve Bahreyn Yahudi ayininde

Münübe Yılmaz

Siyonistlerle gizli ilişkilerini aleniyete döküp nikah yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’de sözde bir grup aydın Yahudilerle kol kola girmeye başladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu ülkelerin bakanlıklarının koordinasyonuyla İsrail’in çeşitli kentlerini ziyaret eden Bahreyn ve BAE’li sözde aydın grup, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından Kudüs’teki evinde kabul edilip, onurlarına yemek verildi. Siyonist sevdalısı Arap grup, daha sonra, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneybatısında yer alan Burak Duvarı’nda düzenlenen Yahudi ayinine katıldı. Siyonist Times of İsrael gazetesindeki habere göre, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Yahudilerin de en kutsal mekânı sayılan Harem-i Şerif’in güneybatı duvarında (Ağlama Duvarı) Hanuka Bayramı’nın beşinci mumunun yakılması töreni düzenlendi.

Yahudiler sevgi gösterdi

Ayine eski İsrail Sefarad Başhahamı Shlomo Moshe Amar, Ağlama Duvarı ve Kutsal Yerler Hahamı Shmuel Rabinowitz, İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein’in yanı sıra BAE’li ve Bahreynlilerden oluşan grup ile çok sayıda İsrailli yetkili katıldı. İsrail basınına yansıyan görüntülerde, Ağlama Duvarı bölgesine giren BAE’li ve Bahreynli heyetin alanda bulunan İsraillilerce sevgi gösterileriyle karşılandığı görülüyor.

Dubai Üniversitesi’nden Dr. Majid al Sarah, “Bir heyetin parçası olarak İsrail’i ilk kez ziyaret etmek tarihi bir andır. İsrail, bölgedeki hoşgörünün en önemli örneğidir. Bu normalleşme, halklar arasında yeni bir barış ve istikrar dönemi” ifadelerini kullandı.

Bahreyn’den Mashaal a-Shamri de İsrail gazetesine şunları söyledi: “İsrail’i ziyaret eden Bahreynli bir kadın olarak, başkanla (Rivlin) tanışmak benim için büyük bir onur. İsrail’i barış, başarı ve bir arada yaşama yeri olarak görüyoruz.”

İsrail-BAE futbol anlaşması

Öte yandan; İsrail futbol federasyonu ile BAE federasyonu FIFA nezdinde iş birliği anlaşması imzaladı. İki ülke yakında milli maçlar oynayacak.