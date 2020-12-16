  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem BAE ve Bahreyn Yahudi ayininde
Gündem

BAE ve Bahreyn Yahudi ayininde

Siyonistlerle her alanda ilişkilerini geliştiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’den bir grup sözde aydın, Tel Aviv’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Rivlin’in evinde ağırlayıp yemek verdiği Arap grup, daha sonra İsrailli haham ve bakanlarla birlikte Ağlama Duvarı’ndaki Hanuka Bayramı’nın beşinci mumunun yakılması ayinine katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:19:00 -
BAE ve Bahreyn Yahudi ayininde

 Münübe Yılmaz 

Siyonistlerle gizli ilişkilerini aleniyete döküp nikah yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’de sözde bir grup aydın Yahudilerle kol kola girmeye başladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu ülkelerin bakanlıklarının koordinasyonuyla İsrail’in çeşitli kentlerini ziyaret eden Bahreyn ve BAE’li sözde aydın grup, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından Kudüs’teki evinde kabul edilip, onurlarına yemek verildi. Siyonist sevdalısı Arap grup, daha sonra, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneybatısında yer alan Burak Duvarı’nda düzenlenen Yahudi ayinine katıldı. Siyonist Times of İsrael gazetesindeki habere göre, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Yahudilerin de en kutsal mekânı sayılan Harem-i Şerif’in güneybatı duvarında (Ağlama Duvarı) Hanuka Bayramı’nın beşinci mumunun yakılması töreni düzenlendi. 

Yahudiler sevgi gösterdi

Ayine eski İsrail Sefarad Başhahamı Shlomo Moshe Amar, Ağlama Duvarı ve Kutsal Yerler Hahamı Shmuel Rabinowitz, İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein’in yanı sıra BAE’li ve Bahreynlilerden oluşan grup ile çok sayıda İsrailli yetkili katıldı. İsrail basınına yansıyan görüntülerde, Ağlama Duvarı bölgesine giren BAE’li ve Bahreynli heyetin alanda bulunan İsraillilerce sevgi gösterileriyle karşılandığı görülüyor.

Dubai Üniversitesi’nden Dr. Majid al Sarah, “Bir heyetin parçası olarak İsrail’i ilk kez ziyaret etmek tarihi bir andır. İsrail, bölgedeki hoşgörünün en önemli örneğidir. Bu normalleşme, halklar arasında yeni bir barış ve istikrar dönemi” ifadelerini kullandı.

Bahreyn’den Mashaal a-Shamri de İsrail gazetesine şunları söyledi: “İsrail’i ziyaret eden Bahreynli bir kadın olarak, başkanla (Rivlin) tanışmak benim için büyük bir onur. İsrail’i barış, başarı ve bir arada yaşama yeri olarak görüyoruz.”

İsrail-BAE futbol anlaşması 

Öte yandan; İsrail futbol federasyonu ile BAE federasyonu FIFA nezdinde iş birliği anlaşması imzaladı. İki ülke yakında milli maçlar oynayacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsmail Hakkı

Ne diyelim kişi sevdiği ile beraberdir.
  • Yanıtla

Delikanlı

Hani Islam hoşgörü ve barış diniydi? Hepsi lafta'mı?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'
Dünya

Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'

Norveç'in köklü gazetelerinden Dagbladet, Suudi Arabistan'ın 2018 yılında muhalif İyad el-Bağdadi'yi öldürtmek için ülkeye infaz ekibi gönde..
Türkiye'den doğalgaz açıklaması
Gündem

Türkiye'den doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan doğalgaz boru hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

"Türkiye strateji değiştirmeyecek" deyip açıkladı: ABD'nin böyle bir beklentisi varsa yanılır

ABD yaptırımlarını değerlendiren SETA Brüksel Koordinatörü Doç. Dr. Talha Köse, "Türkiye savunma sanayi ve güvenlik konularında dışa bağımlı..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay